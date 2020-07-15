Europass поможет найти место

Молодежь и сезонные работники - главные жертвы пандемии на рынке труда; в помощь соискателям места власти ЕС обновили платформу Europass - единый европейский пропуск в мир занятости на континенте. О чем идет речь?

Инициатива Europass объединяет тех, кто ищет и предлагает работу по всему Европейскому Союзу. Обновленная версия Europass доступна с 1 июля. Она нацелена на упрощение, расширена за счет новых инструментов и опций, позволяющих идти в ногу со временем, в том числе в вопросе составления резюме.

Пользователям платформы предлагается создать личный профиль, описав навыки, компетенции, опыт работы и задачи. Они также могут хранить документы в личном онлайн-архиве.

Соискатель места может отправить потенциальным работодателям, службам занятости ссылку на свой электронный профиль, что позволит быстро познакомиться с кандидатом и грамотно разработать дальнейшую стратегию. Europass открывает пользователям доступ к информации об обучении, стажировках, работе в Европе. Большинство пользователей платформы зарегистрированы в Италии, Португалии, Румынии и Испании.