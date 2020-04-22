От пандемии к кризису занятости: ЕС принимает чрезвычайные меры

Во всём мире растёт уровень безработицы, а число людей, столкнувшихся с сокращением занятости, увеличивается катастрофическими темпами. По оценкам Международной организации труда в 2020-м году Европа может потерять 12 млн рабочих мест. Пострадают прежде всего туризм, производство продуктов питания, обрабатывающая промышленность и розничная торговля. Что делает ЕС, чтобы справиться с наступающим кризисом занятости, — выясняем в программе «Реальная экономика».

Сильнее всего последствия коронавирусной пандемии ощущаются в Ломбардии на севере Италии: здесь сложилась особенно тяжёлая ситуация с COVID-19 и этот регион стал одним из первых в Европе, где компании стали сворачивать свою деятельность.

Сокращённый график — сокращённые доходы

Жительница города Брешиа близ Милана Джемма Монтеверди рассказывает, с какими трудностями она столкнулась после введения сокращённого трудового графика. Она работает всего несколько часов в неделю и получит по итогам этого месяца 80% зарплаты:

«Мой муж работает в той же компании, так что сократились обе зарплаты. Если это вопрос одного месяца, мы справимся, если двух, то переживём, сжав зубы. Если это продлится дольше, очевидно, нужен будет новый план. Я работаю в благополучной компании, но боюсь, что им придётся пойти на сокращение персонала».

Монтеверди работает на текстильной фабрике. Её владелец Филипо Чьокка ожидает потерю 35% годового оборот из-за сокращения производства в этом году. Он хочет ещё спасти хотя бы коллекцию нового сезона и настроен на возвращение сотрудников к работе:

«Определенно мы должны найти способ сохранить людей, мы же не можем начинать работу с нуля, как в момент открытия компании. Схема сокращения рабочих часов была создана для обычного кризиса. Я думаю, что решения, которые принимают государства, с одной стороны, и европейское сообщество, с другой, так же, как и этот кризис, должны быть исключительными».

Компании и самозанятые граждане

Чтобы помочь таким компаниям и их сотрудникам Брюссель создаёт специальный фонд, из которого должны финансироваться программы поддержки пострадавших от карантинных мер. Она охватывает и самозанятых граждан.

В Италии, по официальным данным, каждый второй работник столкнулся с сокращением доходов. Правительство выделило 8 млрд евро для 7 млн сотрудников компаний и 4 млн самозанятых. На эту помочь надеется таксист Джованни Скандале. Заказы сократились и ему теперь не хватает денег, чтобы выплачивать ипотеку и обеспечивать даже базовые потребности. Скандале рассчитывает, что власти переведут ему 600 евро за март и 800 евро за апрель:

«Эта сумма слишком мала, но я надеюсь, что Европейский Союз сможет протянуть нам руку помощи, чтобы мы могли справиться с этими расходами и пойти дальше, чтобы мы оплатили наши счета и могли жить».

Надо ещё больше денег

Италия — вторая страна в Европе по размерам государственного долга. По прогнозам Международного валютного фонда, ее ВВП упадет в этом году более на 9,1%. Без надлежащей помощи наиболее пострадавшие от кризиса работники могут оказаться в бедственном положении.

В Европейской конфедерации профсоюзов вслед за экономистами и государственными деятелями предупреждают, что рецессия может нанести долговременный ущерб европейской экономике и занятости население. Активисты призывают Евросоюз решиться на ещё более масштабные шаги по разрешению ситуации.

Мы считаем, что на план восстановления надо выделить вдвое больше средств из европейского бюджета, — не 1% ВВП ЕС, а 2%. Таким образом, нам нужен ещё 1 трлн евро, и единственный способ профинансировать такую программу — это выпуск европейских облигаций. Лука Висентини глава Европейской конфедерации профсоюзов

План Брюсселя

Разъяснить перспективы кризиса в ЕС и планы Еврокомиссии мы попросили еврокомиссара по вопросам занятости Николя Шмита.

Euronews: Согласно последним прогнозам, в Европе будут потеряны 12 млн рабочих мест. Что можно сделать в этой ситуации?

Николя Шмит: Во-первых, я думаю, что мы должны сохранить работу для максимального числа сотрудников. Это то, чего мы пытаемся добиться, используя кратковременную занятость, — инструмент программы SURE, которая, я надеюсь, будет принята в ближайшее время.

Во-вторых, мы должны подготовиться к восстановлению экономики, мы должны решительно возобновить её функционирование как можно скорее, конечно, с учётом всё ещё очень жёстких ограничений, связанных со здравоохранением.

Это та работа, которую государства-члены уже начали проводить, — осторожно и постепенно, — чтобы ограничить последствия для занятости населения. Это надо сделать немедленно и продолжать делать дальше.

EN: Некоторые из пострадавших стран, такие как Италия или Испания, уже столкнулись с проблемами. Они в большей степени зависят от туризма и других отраслей, сильнее всего затронутых кризисом. Как им можно помочь?

Николя Шмит: Разные государства и сектора экономики пострадали в разной степени. Если вы посмотрите на некоторые страны, где туризм составляет более 10% ВВП, а иногда 20%, как в Греции, — то там можно говорить об очень серьёзном ударе по экономике. Так что сначала надо помочь этим странам сохранить как можно больше компаний в туристическом бизнесе или связанных с туризмом. Это означает, что солидарность в Европе должна быть на особенно высоком уровне.

EN: Огромная часть населения Европы работает в так называемой «теневой экономике». Люди потеряли работу и не могут на законных основаниях претендовать на пособие по безработице. Как их защитить? Вы рассматриваете возможность их включения в новые программы помощи?

Несколько недель назад я выступал с инициативой по борьбе с незаконной трудовой деятельностью, и вирус тогда ещё не пришёл в Европу. Я настаивал на том, что этой практике в Европе надо положить конец.

Но я реалист. К сожалению, в некоторых странах-членах ЕС эта теневая экономика всё еще очень крепка и очень велика. Абсолютно необходимо предоставить этим людям возможность получать доход, а затем надо попытаться перевести их на нормальные, легальные ставки и продолжить борьбу с незаконным трудоустройством. Потому что это плохо для людей, это плохо для экономики, это плохо для государственных финансов, это плохо для системы социального обеспечения.