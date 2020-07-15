Пропуск на работу: в ЕC обновили Europass

Молодежь и сезонные работники - главные жертвы пандемии на рынке труда; в помощь соискателям места власти ЕС обновили платформу Europass - единый европейский пропуск в мир занятости на континенте. О чем идет речь?

Новый пропуск

Инициатива Europass объединяет тех, кто ищет и предлагает работу по всему Европейскому Союзу. Обновленная версия Europass доступна с 1 июля. Она нацелена на упрощение, расширена за счет новых инструментов и опций, позволяющих идти в ногу со временем, в том числе в вопросе составления резюме.

Пользователям платформы предлагается создать личный профиль, описав навыки, компетенции, опыт работы и задачи. Они также могут хранить документы в личном онлайн-архиве.

Соискатель места может отправить потенциальным работодателям, службам занятости ссылку на свой электронный профиль, что позволит быстро познакомиться с кандидатом и грамотно разработать дальнейшую стратегию. Europass открывает пользователям доступ к информации об обучении, стажировках, работе в Европе. Большинство пользователей платформы зарегистрированы в Италии, Португалии, Румынии и Испании.

Ковид-поколение

Международная организация труда предупредила о серьезном влиянии пандемии на представители общества, уже названных "поколением локдауна". В восточной Франции мы встретили стажеров, выпускников, чтобы узнать, какие механизмы могут помочь им найти работу. Один из местных кооперативов готовит специалистов по уходу за зелеными зонами и насаждениями.

Преподаватели несколько лет используют инструменты Europass, помогая подопечным грамотно представить свои навыки для дальнейшего поиска работы по всей Европе.

Сами, молодой садовник, говорит что такой подход внушает ему доверие: "Через Europass мне проще найти работу, особенно в Германии, где на такие профессии большой спрос. На онлайн- платформе работодатель может сразу увидеть мои навыки, подтвержденные компанией, где я стажируюсь".

Государственные центры занятости свидетельствуют: свобода перемещения способствует упрощению поиска работы в Европе. Пандемия заставляет соискателей адаптироваться.

Уго, студент-химик, в разгар пандемии не смог пройти запланированную стажировку в Германии. Он решил подробнее изучить основы пермакультуры в своем регионе, сделав ставку на расширение компетенций: "Я могу развивать так называемые сквозные, или надпрофессиональные навыки, которые всегда ценятся при поиске работы: это командный дух, умение решать проблемы. Мобильность и гибкость кандидата тоже важны, это обязательно нужно обозначить в своем резюме. А еще иностранные языки! Сегодня каждый инженер говорит по-английски, так что следует выучить и другой язык, иначе работу найти труднее".

По данным Международной организации труда, один из шести молодых европейцев потерял работу из-за вспышки ковида. Новички, не имеющие опыта работы, сегодня оказалась практически без перспектив. Во французском Меце мы знакомимся с этим молодым специалистом из Германии. Франсишка недавно нашла место во Франции в секторе управления кадрами: "Сейчас, когда из-за ковида работу найти трудно, мне невероятно повезло, меня взяли, сказав, что у меня очень хорошо и полно составлено резюме. Работодателю понравилось, что он смог увидеть все мои навыки".

Нет социальному демпингу!

Как бороться с безработицей на выходе из пандемии и как в этом поможет Europass На вопрос отвечает комиссар по вопросам занятости Николас Шмит: "Речь идет о новом портале, он полностью цифровой, гораздо шире, чем раньше, и гораздо интуитивнее в использовании.

Кризис подтвердил важность цифровых технологий, они сегодня везде. Мы продвигаем мобильность. возможность найти работу за пределами родной страны, так что соискатели должны получить шанс увидеть все имеющиеся на рынке опции, наладить контакт с теми, кто предлагает место.

Одновременно это важно и для работодателей, которые ищут специалистов с определенными навыками или предлагают варианты обучения, чтобы позволить людям быстрее двигаться по выбранному профессиональному пути".

Euronews: "Похоже, что больше других на рынке труда пострадали молодежь и сезонные работники. Можем ли мы говорить о "поколении локдауна", противопоставляя его потерянному поколению предыдущего кризиса?"

Николас Шимт: "Я считаю, что мы должны предотвратить формирование такого поколения. Сегодня, на мой взгляд, велик риск того, что именно молодые станут главными жертвами этого беспрецедентного, ни на что не похожего кризиса. Мы видим, что более половины потерявших работу, к примеру, в Испании - молодые люди в возрасте до 35 лет. В Германии также 250 тысяч молодых зарегистрировали потерю места. Риск велик, нам нужно быстро реагировать".

Euronews: "Расскажите о конкретных мерах! К примеру, в Европе давно говорят о введении минимальной заработной платы, такие предложения вносились и до кризиса. Сегодня настало время подтолкнуть государства-члены к поиску соглашения на европейском уровне?"

Николас Шмит: "В конце сентября - начале октября Еврокомиссия представит свое предложение на этот счет. Мы не можем восстановиться, сохраняя демпинг в сфере зарплат, наблюдая обнищание части работников - тех, кто в кризис делал самое трудное. Этих людей нельзя лишить достойной оплаты. Так что в Европе настало время активизировать дебаты о зарплатах, особенно - о минимальном окладе, а также о праве на коллективные переговоры. Последнее звено, на мой взгляд, нужно укреплять, сегодня оно остается слабым".