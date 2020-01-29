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Безработица среди молодых в ЕС: цифры и факты

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Безработица среди молодых в ЕС: цифры и факты
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В Европе 5,5 миллионов молодых людей не имеют никакой занятости: они не работают, не учатся, не проходят стажировок. В английской аббревиатуре эту группу молодых называют NEETS.

Именно им адресована инициатива "Гарантия для молодежи". Напомним: молодые люди испытывают наибольшие сложности при перехода от школы к рынку труда.

По данным на август прошлого года, уровень безработицы среди молодежи составлял 14,2%. От страны к стране показали варьируются. Наивысшая безработица зафиксирована на юге Европы. В Греции показатель составляет 33%, в Испании - 32,2% и Италии - 27,1%.

На другом конце шкалы - Чехия с 5% безработицы, чуть выше цифры в Германии и Нидерландах. Эти три страны, похоже, нашли ответ на вопрос, как трудоустроить тех, кто только вступает в жизнь.

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