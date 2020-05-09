Коронавирус: рекордная безработица в США и заниженное число инфицированных в России

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса заразилась коронавирусом.

Кэти Миллер должна была лететь с вице-президентом в штат Айова в пятницу, но после получения положительного результата теста была снята с рейса вместе с несколькими контактировавшими с ней людьми.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента.

Новая технология, по словам разработчика теста, Ратгерского университета, позволит проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода с использованием мазков из носа и горла.

В результате пандемии уровень безработицы в США вырос до рекордного показателя в 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. За месяц потеряли работу 20,5 млн человек.

После спада заболеваемости в западной Европе новой горячей точкой континента стала Россия.

Число заразившихся там стремительно приближается к 200 тысячам, а число летальных исходов превышает 1700.

Я думаю, что Россия, вероятно, переживает запоздалую эпидемию. Мы видели подобную ситуацию во многих странах. Мы наблюдали, как Италия стала одной из первых стран в Европе, столкнувшихся с крупномасштабной эпидемией. А за ней последовали Испания, Великобритания и другие страны Майкл Райан глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям

Более половины случаев заражения в России приходится на столицу.

При этом по словам мэра Москвы Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе составляет около 300 тысяч, что втрое превышает официальную статистику.