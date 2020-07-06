Статистика решает все

В Объединенном исследовательском центре ЕС в Испре ученые разрабатывают новые решения для борьбы с ковидом и аккумулируют данные для анализа и прогнозирования развития ситуации.

Руководитель лаборатории по управлению кризисами Алессандро Аннунциато рассказала о работе подробнее: "На разных этапах пандемии мы использовали разные показатели, а не только один, чтобы дать представление о реальной картине происходящего. На первом этапе важно было оценить и понять эволюцию то, что мы называем "кумулятивным плюсом" - речь идет о накапливающихся новых случаях позитивного тестирования.

Было важно понять, как развивался процесс, предсказать, когда кривая достигнет пика. На втором этапе, после карантина, было важно оценить динамику новых положительных случаев. Эта цифра позволяет оценить контекст, получить представление о поведении вируса - уменьшении его распространения и сглаживания кривой.

С опорой на эти показатели мы разработали карты и графики для каждой европейской страны"