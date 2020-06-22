Еврокомиссия: ученые ЕС раздвигают границы знаний

Как пандемия изменит европейский научно-исследовательский сектор завтрашнего дня?

Мария Габриэль, комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи, поделилась с нами своей точкой зрения: "Благодаря новым технологиям мы доказали, что способны быстро реорганизовать нашу повседневную работу и жизнь, обеспечив непрерывность образовательных процессов. Сегодня нам проще оставаться на связи, обмениваться данными, в этих условиях мы смогли быстрее двигаться вперед в сфере исследований и инноваций.

Однако это не значит, что мы забываем о других направлениях, где сохраняется немало проблем. Мы должны продолжать работать над обеспечением хорошей связи, особенно в сельских или изолированных регионах, где сегодня интернет не слишком качественный.

Мы должны продолжать наши усилия и в вопросе обеспечения оборудования.

Даже сегодня в школах мы видим детей, у которых нет доступа к планшетам, например. Все это будет учтено в готовящемся "Плане действий в сфере цифрового образования".

Мы хотим, чтобы этот план был всеобъемлющий, чтобы он делал акцент на важность качественной связи, с одной стороны, а с другой, поддержал приобретение студентами и педагогами новых цифровых навыков и компетенций.

Что касается исследований, инноваций, нам нужно, например, продолжать работать над искусственным интеллектом. Мы в нашем подходе опираемся на интересы личности, мы верны нашим этическим принципам. Одновременно мы делаем ставку на искусственный интеллект, который позволит нам двигаться вперед в таких областях, как точная медицина или сельское хозяйство. Все это также учтено в следующей рамочной программе исследований и инноваций "Горизонт Европа".