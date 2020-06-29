ЕС обзавелся биобанком после событий 11 сентября

Проект европейского вирусного хранилищаEVA Global родился из стремления Европы быть полностью независимой в области вирусологических исследований, рассказывает координатор уникального архива вирусов в Марселе профессор Жан-Луи Ромет: "Наличие доступа к образцам хорошего качества имеет важное значение для вирусологических исследований; долгое время единственные профильные центры такого рода были в Соединенных Штатах. После терактов 11 сентября Америка решила пускать в биобанки только национальные лаборатории.

Европа оказалась изолированной, и именно в это время мы начали осознавать необходимость создания собственных специализированных структур. Важность работ по линии EVA Global была доказан во время различных кризисов в сфере здравоохранения. Мы сталкивались с синдромом MERS, Эболой, вирусом Зика, желтой лихорадкой, Денге... Теперь у нас есть новый коронавирус, и каждый раз мы очень быстро реагируем, помогая странам справиться с эпидемиями. Мы ориентированы на помощь людям, можем работать для нужд ветеринарии, а в ближайшем будущем займемся и вирусными заболеваниями растений".