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Южная Корея: дроны на страже здоровья

Жителям Сеула напоминают о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с помощью дронов. Триста беспилотных летательных аппаратов с установленными на них проекторами формировали в небе над столицей Южной Кореи сообщения с призывами соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, и тщательно мыть руки. Шоу продолжалось 10 минут. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных власти намерены рассмотреть вариант ужесточения профилактических мер по всей стране, в частности ввести трехуровневую систему карантинных мероприятий.

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