"Мона Лиза" снова "выходит" на работу. Лувр открылся после 16 недель карантина.

Для посещения будут доступны две трети залов. Все туристы обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию. Посетителям придется резервировать билеты на определенное время - даже тем, у кого есть абонемент и кто может ходить в Лувр бесплатно.

Гулять по музею теперь можно будет только в одном направлении, так, чтобы потоки туристов не пересекались. Заходить в здание разрешено исключительно через главный вход, расположенный под пирамидой.

Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает в лучшем случае 20-30% от числа туристов, побывавших в Лувре в прошлом году. Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.