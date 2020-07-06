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"Мона Лиза" снова "выходит" на работу

"Мона Лиза" снова "выходит" на работу. Лувр открылся после 16 недель карантина.

Для посещения будут доступны две трети залов. Все туристы обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию. Посетителям придется резервировать билеты на определенное время - даже тем, у кого есть абонемент и кто может ходить в Лувр бесплатно.

Гулять по музею теперь можно будет только в одном направлении, так, чтобы потоки туристов не пересекались. Заходить в здание разрешено исключительно через главный вход, расположенный под пирамидой.

Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает в лучшем случае 20-30% от числа туристов, побывавших в Лувре в прошлом году. Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.

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