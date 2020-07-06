"Мона Лиза" снова "выходит" на работу. Лувр открылся после 16 недель карантина.
Для посещения будут доступны две трети залов. Все туристы обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию. Посетителям придется резервировать билеты на определенное время - даже тем, у кого есть абонемент и кто может ходить в Лувр бесплатно.
Гулять по музею теперь можно будет только в одном направлении, так, чтобы потоки туристов не пересекались. Заходить в здание разрешено исключительно через главный вход, расположенный под пирамидой.
Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает в лучшем случае 20-30% от числа туристов, побывавших в Лувре в прошлом году. Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.
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