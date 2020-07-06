Обновлённый "Ла Фениче" ждёт любителей оперы

Знаменитый венецианский оперный театр "Ла Фениче" снова открыл свои двери. В воскресенье прерванный из-за пандемии сезон возобновили оперой Антонио Вивальди "Оттоне на вилле". Новые санитарные меры вынудили руководство перестроить внутренние помещения театра — партер, оркестровую яму и сцену. Зал "Ла Фениче" раньше был рассчитан на 1100 мест, теперь их в три раза меньше. Находиться в фойе театра одновременно могут не более 30 человек. Всем зрителям при входе измеряют температуру. В одном ряду может находиться не более 4 человек из одной семьи, для всех остальных — и не больше двух. Во избежание посещения зрителями театрального буфета — еду доставляют прямо в зрительный зал.