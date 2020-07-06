Проливные дожди в Японии

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
Ранее власти ряда расположенных на острове префектур издали распоряжение об эвакуации около 1,22 млн человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих cил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.
Глава японского правительства также подчеркнул, что эвакуационные центры будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
Другие No Comment
"Мона Лиза" снова "выходит" на работу
Южная Корея: дроны на страже здоровья
Япония после наводнения
В Луизиане самолёт приземлился на шоссе
Британия: протестуют театры
ООН ищет саранчу на африканском континенте
Лечебно-профилактическая йога против ковида
Жители Газы протестуют против территориальных планов Израиля
Немецкий "Гринпис" критикует планы отказа от угля
Обнаженные активисты сковали себя у министерства финансов
Таксисты заблокировали движение в центре Мадрида
Экипаж пожарного вертолета облил турецких журналистов
Париж: протесты против принятия закона о биоэтике
Песочная скульптура главного борца с коронавирусом
Демонстрация в Бишкеке против закона "о манипуляции информацией"
Мокрый гей-парад на Тайване
Гонконг: новый законопроект — новые протесты
Спасайся от обезьян, смотри на котиков!
Праздник драконьих лодок в Гонконге
Праздничный салют в Москве продлился четверть часа