Кремль назвал результаты голосования "триумфальным референдумом о доверии Путину"

Пресс-секретарь российского президента назвал результаты голосования по поправкам к конституции "триумфальным референдумом о доверии Путину". В общении с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что "никакой заказной явки и результата не было".

Ранее в четверг Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила обработку 100% бюллетеней. По официальным данным, за поправки к конституции России выступили 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. Общая явка составила 64,99%.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" выступило с критикой властей, сообщив о множественных нарушениях во время организации и проведения голосования, назвав цифры, озвученные ЦИК "сфальсифицированными". "Прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа", - говорится в заявлении на сайте организации.

"Проснулся и узнал, что за обнуление Путина аж 78% нарисовали. То есть даже больше чем на президентских выборах 2018 года (76%), - написал в своем Twitter оппозиционер Алексей Навальный. - В России установлен рекорд подделки голосов. Объявленный результат даже близко не имеет ничего общего с мнением людей".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня.