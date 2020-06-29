"Путинград" против Путина?

В Нижнем Тагиле явка на голосовании по поправкам в Конституцию почти в два раза меньше, чем в целом по России. Нижний Тагил в российских СМИ стали называть "Путинградом" после того, как в 2012 году здесь появилось движение сторонников Владимира Путина и город получил значительные финансовые влияния.

На фоне пенсионной реформы, сокращения производства и падения уровня жизни власть теряет поддержку местных жителей.

Сегодня городе действует общественное движение "Тагил за перемены", в котором голосование называют конституционным переворотом.

Лидер общественного движения "Тагил за перемены" Надежда Журавлева говорит: "Зарплата растет крошечными темпами, но уровень благосостояния при этом падает, то есть уровень реально располагаемых доходов падает, потому что получая зарплату многие ее тут же тратят — это ЖКХ, кредиты, это цены в магазинах, это образование, медицина, аптеки".

Антон Журавлев работает на одном из предприятий металлургической промышленности города. Он говорит, что за последние четыре года его зарплата не выросла, несмотря на повышение в должности и инфляцию, и это заставляет его пересмотреть свое отношение к власти.

"Мне кажется, что это больше надо Путину, чтобы показать — смотрите, народ за меня, я до сих пор востребован. Но по факту большинство людей против него, но многие боятся высказаться против".

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту на прошлой неделе составил 68.6%.

Между тем движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило, что сотрудники химического завода "Планта" (госкорпорация "Ростех") пожаловались на принуждение к участию в голосовании.