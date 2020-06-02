Как может измениться Конституция после 1 июля?

Через месяц, 1 июля, россияне пойдут на избирательные участки голосовать за или против поправок к Конституции. Согласно опросу “Левада-Центра", опубликованному во вторник, если бы голосование проходило в ближайшие дни, обновление Конституции поддержали бы 44% россиян, против высказались бы 32%.

Сразу после заявления Владимира Путина о планах внести изменения в основной закон страны вокруг поправок развернулось много дискуссий. Однако на фоне эпидемии эта тема отошла на второй план.

Теперь же, когда стала известна новая дата голосования, Euronews решил напомнить, какие поправки могут быть внесены в Конституцию после 1 июля:

Обновленный основной закон позволит Владимиру Путину переизбраться еще на два срока после 2024 года.

По новой Конституции, президентом может стать только тот гражданин, у которого никогда не было иностранного гражданства или вида на жительство другого государства.

Один человек не сможет занимать президентский пост более двух сроков (ни подряд, ни с перерывом).

У президента появится право осуществлять общее руководство правительством.

Премьер-министром, зампредседателя правительства, федеральным министром или руководителем федерального органа исполнительной власти может быть избран только тот, у кого на данный момент нет иностранного гражданства или вида на жительство.

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Премьер-министр больше не будет определять направления деятельности правительства: он будет заниматься только организацией работы кабинета министров.

Президент сохранит право неприкосновенности даже после окончания срока полномочий. Лишиться его экс-глава государства может только в соответствии со статьей 93 Конституции. Решение должно быть принято Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда.

Глава государства получит право назначать на пост генерального прокурора и освобождать его от должности после консультаций с Советом Федерации. Сейчас президент только вносит кандидатуры на рассмотрение Совфеда.

Конституционный, Верховный, федеральные суды лишатся возможности самостоятельно выбирать председателя и его заместителей: они будут назначаться по представлению президента.

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Согласно новой Конституции, не допускаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ, а также призывы к таким действиям.

“Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации”.

К ведению Российской Федерации будет отнесено “обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных”.

Дети - “важнейший приоритет государственной политики России”. Государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без родителей.

Браком будет считаться исключительно союз мужчины и женщины.

Минимум раз в год будет проводиться индексация пенсий и других социальных выплат.

Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не ниже МРОТ.

В новой Конституции будет упомянута вера в Бога: “Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство”.

Согласно новой Конституции, Россия будет обеспечивать защиту исторической правды и чтить память защитников Отечества.

По этой ссылке вы можете ознакомиться с полным списком поправок.