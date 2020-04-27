Испания: обеспечить базовый доход

Экономика Испании - одна из наиболее пострадавших от пандемии. 3,5 млн человек не имеют работы. Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют драматическую экономическую ситуацию. К моменту вспышки COVID-19 26% населения Испании ещё не оправились от предыдущего экономического кризиса, и рынок труда был нестабилен. Как сократить бедность и социальную изоляцию?

Карантин и самоизоляция привели к беспрецедентной экономической и социальной ситуации в Испании. Уклад тысяч семей нарушен.

Тамара и Закария живут на окраине Барселоны. Когда ввели карантин, Тамара только начала работать. Теперь её контракт расторгнут, и пособие по безработице она больше не получает. У Закарии есть грузовик, но зарабатывать на жизнь он пока не может. Других доходов у супругов нет.

"Если я завтракаю - то потом не обедаю, а если я обедаю - то уже не ужинаю. Если мы покупаем хлеб - то тогда обходимся без обеда", - рассказывает Закария.

"Мы просим помочь нам совсем немного, потому что сейчас нам без этой помощи не обойтись, - говорит Тамара. - Позже, после карантина, мы сможем как-то заработать себе на жизнь. Но сейчас это невозможно. Нам нужна лишь какая-нибудь продовольственная помощь".

Социальные службы не могут справиться с наплывом нуждающихся. Тем, у кого нет детей. получить помощь намного сложнее.

"На бесплатный горячий обед рассчитывать не приходится, все такие места переполнены, - рассказывает Тамара. - Пойти пообедать туда мы не можем. Они могут нам выдавать иногда лишь так называемый набор для пикника - сандвичи и всё такое".

Кристина Хинер, Euronews:

"Местные благотворительные организации сообщили нам, что с момента начала карантина потребность в продовольственной помощи в Испании утроилась. Мы с вами посетим одну из НПО, которая обеспечивает 220 обедов в день".

Церковь Святой Анны в центре Барселоны стала продовольственным складом. На нём работают 15 волонтёров и местный священник.

Пейо Санчес, настоятель церкви Святой Анны, говорит:

"Люди, которые приходят, чтобы попросить еду, сейчас другие, не такие, как раньше. К нам приходит сейчас больше семей, которые живут на квартирах без официального договора, люди без документов. После месяца карантина они уже не могут обеспечить себя даже базовыми продуктами".

Эта очередь за едой - символ отчаяния. Некоторые просят не снимать их, Говорят, их семьи не знают, что они здесь.

Уровень бедности в Испании и так уже сильно вырос за последнее десятилетие. Рынок труда крайне неустойчив, а предыдущий кризис оставил без какого-либо дохода дохода 600 тыс домашних хозяйств .

Филиппинка Этна живёт в Испании уже давно. Она была домработницей, но теперь уволена. Этна думает не только о себе, но и обо всех других людях в её положении.

"У некоторых моих соотечественников нет документов. Им сложнее обратиться за помощью. Я хочу поделиться с ними тем, что мне здесь дали".

Александро, годами живущему на улице, негде спать, негде помыться. "Ситуация экстремальная", - бьют тревогу НПО. А эксперты говорят, что обеспечить всех хотя бы базовым доходом сейчас жизненно необходимо.

Карлос Сусиас, гава Европейской сети по борьбе с бедностью и социальной изоляцией (EAPN):

"Без минимального базового дохода Испания была бы намного более поляризованной с социальной точки зрения. Это может привести к тому, что органы социальной защиты больше не смогут помочь всем нуждающимся. Это будет означать институциональную дискредитацию".

Минимальный базовый доход, если его правильно распределить, может стать спасательным кругом не только для оказавшихся в бедственном положении семей, но также стимулом для потребительского роста и оживления разрушенной экономики.