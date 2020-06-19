Программу «О положении Союза” ведёт Штефан Гробе:

"На прошлой неделе внутренние границы Европы снова начали открываться. Для многих это очевидный признак того, что жизнь снова становится нормальной - наконец-то.

Рецидив заболеваний

Но тревожно то, что новые кластеры коронавирусных случаев возникают в странах, где, как мы считали, инфекция в значительной степени под контролем: это Германия, Новая Зеландия и Китай.

В столице Пекине власти оцепили целые кварталы с военной точностью. Учитывая характер китайского режима, это нас не удивило.

В Азии Китай ведёт себя всё более напористо и напрягает свои военные мускулы, когда Пекин посчитает это нужным.

Но это противостояние обостряется и беспокоит НАТО.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Китай вкладывает много денег и усилий в новые военные средства большой дальности, в ракеты, которые могут достичь всех союзников по НАТО в Европе, в модернизацию своих ядерных сил. Речь идёт не о движении НАТО в Южно-Китайское море, а о том, что Китай приближается к нам ».

Также на этой неделе Европарламент осудил ужесточние политики Китая в Гонконге, особенно новый закон о безопасности для бывшей британской колонии.

У лидеров Евросоюза будет возможность выразить своё неодобрение китайскому руководству, когда обе стороны соберутся на виртуальный саммит в понедельник.

Дебаты о расизме

Европарламент также обсудил более близкую ему проблему: расизм.

Black Lives Matter (Чёрные жизни важны) — это теперь глобальное движение. В Европе протестующие привлекли внимание людей к символам колониализма и расизма и напали на памятники и статуи.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила решительную поддержку протестующим, заявив, что пришло время выслушать эти голоса и действовать. Затем она сделал честное признание.

Урсула фон дер Лайен, председатель Еврокомиссии:

«Давайте посмотрим на этот зал заседаний: в Европарламенте не представлено всё многообразие нашего общества. Не лучший расклад в коллегии комиссаров и среди сотрудников Еврокомиссии. Поэтому я говорю: Мы должны говорить о расизме. И мы должны действовать. Всегда есть возможность изменить направление, если есть воля сделать это ».

"Не хочу статуй Ленина и Сталина"

Ко мне присоединяется выдающийся историк Маргарет Макмиллан, профессор Университета Торонто и заслуженный профессор Оксфордского университета.

Euronews: Вы специалист по британской имперской истории. В тот период были установлены многие из памятников, которые в последние дни подверглись вандализму. Когда вы увидели, как рушатся статуи, о чем вы подумали?

Макмиллан: Я думаю, это зависит от случая к случаю. Мне не нравится, когда люди решают, какие статуи они хотят, не проходя через надлежащие процессы. Но иногда за желанием избавиться от статуи можно уловить народные настроения. Если бы я жила в Восточной Европе в 1989 году, я бы хотела избавиться от всех этих статуй Ленина и Сталина, потому что я никогда не хотела их видеть. В Бристоле выражались бурные эмоции, и было много дискуссий о конкретной статуе рабовладельца, которая в итоге была снесена. Я бы предпочла, чтобы она осталась как средство обучения людей истории, я предпочитаю видеть её в музее. Но иногда люди берут закон в свои руки.

Euronews: Мы видели не только протестующих, подвергающих вандализму статуи, но и контрпротестующих, которые защищали статуи. Это следующий этап наших культурных войн?

Макмиллан: Надеюсь, что нет. Думаю, у нас есть другие поводы для беспокойства. Мы сталкиваемся в этом мире с множеством важных проблем, не в последнюю очередь, конечно, это эпидемия Covid-19, но нас тревожит также изменение климата. Я иногда думаю, что борьба со статуями может отвлечь от социальных перемен, о которых мы должны думать, и часто те люди, которые хотят снести статуи, выставлят себя защитниками нуждающихся и угнетенных, хотя на самом деле их интересы не представляют. Мы иногда придаем таким защитникам слишком много веса и уделяем им слишком много внимания.

Euronews: Истоками этого иконоборчества были, конечно, протесты против насилия со стороны полиции и против расизма в США. Многие утверждают, что в Европе всё иначе. Хочу спросить вас: есть ли расизм в Европе? Системный расизм?

Макмиллан: Я всегда нахожу концепцию системного расизма запутанной, поскольку трудно точно определить, что это такое. Если это система, которая дискриминирует людей определенного цвета кожи и этнической принадлежности, то, несомненно, она достойна осуждения. Но если это отдельные примеры людей, которые являются расистами, не делают добра и повергают дискриминации других, то я не называю это системным расизмом. Но иногда мы видим институты, которые затрудняют продвижение людей из определенных меньшинств. Поэтому я снова думаю, что мы должны смотреть на это в каждом конкретном случае. Мне показалось интересным в этой конкретной мысли о расизме в Европе то, что она возникла под влиянием событий в США. Но думаю, европейцам важнее смотреть на то, что происходит в их собственных странах.

Euronews: Так как мы можем всё улучшить?

Макмиллан: Как мы можем всё улучшить? Думаю, мы сделаем это на уровне образования. Чем лучше люди образованы, тем лучше они понимают друг друга. Мы можем сделать это на уровне политики, помочь тем, кто был обездолен и лишен всего в прошлом. Раса, этническая принадлежность могут быть важной причиной бесправия. Но также имеет значение классовое происхождение. Не думаю, что речь идёт о постоянной борьбе. В наших обществах всегда будут те, с кем обращаются несправедливо.

Возрождение расизма может быть следствием двойной пандемии: вирусной и экономического кризиса.

Это опасная комбинация, которая лишает людей уверенности в себе и заставляет искать козлов отпущения.

Дом из трёхмерного принтера

Посмотрите на дом, напечатанный в Чешской Республике на 3D принтере.

Здание выполнено с использованием промышленного робота, оснащенного специальной печатной рукой. Дизайнеры говорят, что бетон тёк как мед.

Дом может быть любой формы, которую вы пожелаете, и может быть размещен в сельской местности, в городе или даже на воде. Другими словами, вы можете выбрать соседа - как насчёт этого?"