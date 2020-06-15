Мальорка: туристический эксперимент

Первая после введения в Испании карантинных мер группа немецких туристов прибыла в понедельник на Мальорку - Балеарские острова собираются принять в общей сложности около 11 тысяч гостей из ФРГ (пока в качестве эксперимента).

За две недели, которые они проведут здесь, власти намерены проверить, как туристические агентства, отели и перевозчики смогут обеспечить соблюдение правил и ограничений, введённых для предотвращения новых вспышек заболевания COVID-19. Текст на коронавирус немецким туристам проходить не нужно, достаточно заполнить анкеты на борту самолёта.

В отелях наполовину ограничена вместимость, а на входах установлены инфракрасные камеры для измерения температуры.

"Мы работаем сейчас очень напряжённо, - говорит Хиска Ситжар, директор одного из отелей, - _потому что мы хотим, чтобы всё получилось хорошо. Важно, чтобы экономика вернулась в прежнее русло, чтобы владельцы и работники гостиничного бизнеса и общественного питания смогли зарабатывать себе на жизнь". _

От туристов на Мальорке ждут сознательности в соблюдении ограничительных мер. Открытие ночных баров, клубов и дискотек , в которых возможность заражения наиболее высока, власти планируют отложить на как можно более поздний срок. На пляжах предписано соблюдать социальную дистанцию. Вечеринки на них устраивать запрещено, пересмотрены спортивные предложения для туристов: больше индивидуальных видов спорта и никаких командных мероприятий. Зато пляжи никогда не были такими пустыми, и туристы довольны:

_"Это здорово, что экономика вновь заработала. А на пляжах сейчас достаточно места для всех".

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В прошлом году немцы составили треть международных туристов на Балеарских островах. Этот архипелаг на востоке Испании включает в том числе и остров Ибицу. Сейчас ожидаются более скромные цифры.

"Прежнего наплыва туристов в этом году не будет, - говорит Элена Наварро, глава департамента туризма Мальорки.- Кому-то это понравится - кому-то нет. Самое главное, чтобы случаи массового заражения больше не повторилось".

Ранее на острове закрыли для посещения четыре пляжа из-за того, что туристы из Великобритании не соблюдали на них социальную дистанцию.