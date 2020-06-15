Сотни медсестёр и медбратьев собрались в центре Рима на манифестацию с требованием улучшить условия труда. По их словам, правительство практически бросило медицинских работников — после того, как они внесли огромный вклад в борьбу с пандемией: слова благодарности и ежевечерние аплодисменты сограждан оказались практически единственной компенсацией за самоотверженную и часто сверхурочную работу.
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