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Манифестация медработников в центре Рима

Сотни медсестёр и медбратьев собрались в центре Рима на манифестацию с требованием улучшить условия труда. По их словам, правительство практически бросило медицинских работников — после того, как они внесли огромный вклад в борьбу с пандемией: слова благодарности и ежевечерние аплодисменты сограждан оказались практически единственной компенсацией за самоотверженную и часто сверхурочную работу.

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