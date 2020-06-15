Очаг коронавируса на пекинском рынке

Пекинские больницы начали массовое тестирование жителей и гостей китайской столицы: в стране накануне были обнаружены 49 новых случаев коронавируса, из них 36 в Пекине.
Выяснение связей заразившихся привело врачей на один из крупнейших продуктовых рынков столицы. Там сейчас проводят масштабную дезинфекцию, торговля приостановлена. Почти все новые случаи за пределами Пекина — привозные.
Сейчас, по сданным китайских властей, в стране проходя лечение 177 человек, 115 находятся под наблюдением — ковид протекает у них бессимптомно.
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