Протесты против расизма, прощание с Джорджем Флойдом и "символические могилы" на пляже Копакабана: эти темы стали самими популярными в рубурике NoComment за прошедшую неделю.

Протесты против расизма в Брюсселе

Примерно десять тысяч человек вышли на улицы Брюсселя на манифестацию против расизма и полицейского насилия. Многие приняли участие в акции целыми семьями. Хотя на большинстве были защитные маски, соблюдать социальную дистанцию демонстрантам удавалось с трудом из-за все расзраставшейся толпы. В Генте также почтили память погибшего в США в ходе жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть уже более двух недель заставляет выходить на улицы американцев. Бельгийцы провели на одной из центральных улиц города 8 минут 46 секунд в полной тишине – именно столько уже бывший правоохранитель из города Миннеаполиса простоял на шее мужчины коленом.

Церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с самим Джорджем Флойдом прошла в Хьюстоне. Не только родственники, но и тысячи людей из разных штатов США прибыли в город, где покойный провел большую часть жизни. Среди них – знаменитые политики и артисты. Проповедь над гробом Флойда прочитал священник и правозащитник Эл Шарптон. Золотой гроб на кладбище отвезла карета, запряженная белыми лошадьми. Ранее более 10 тысяч человек были задержаны в ходе беспорядков, в которые вылились манифестации против расизма и полицейского произвола.

Могилы на пляже Копакабана

Тем временем, на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро появились "символические" могилы. Активисты требуют от властей выработки единой государственной политики в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии губернаторы вынуждены принимать решения о введении карантинных мер самостоятельно. В Бразилии, чей президент Жаир Болсонару изначально называл COVID-19 "маленьким гриппом" , уже более 800 тысяч зараженных, свыше 40 тысяч инфицированных умерли.