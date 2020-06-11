Впервые после карантина биологические родители-иностранцы смогли наконец забрать своих детей, рождённых суррогатными матерями на Украине. Они прилетели в Киев чартерными рейсами, сдали тесты на коронавирус и прошли двухнедельный карантин.

Малыши находились в киевском отеле "Венеция" после того, как Украина закрыла свои границы из-за пандемии вируса. Детей забрали уже 11 иностранных пар, в том числе и супруги Диас из Аргентины. Вот уже 10 лет, как они мечтали о ребёнке.

"Мы должны были оставаться в комнате, не могли выходить на улицу, правила были очень строгие, - рассказывает Андреа Диас. - Но мы через всё прошли. За эти две недели мы пережили всю гамму чувств: тревогу, разочарование, страх и, наконец, счастье. История оказалась с очень хорошим концом".

На Украине процветает индустрия суррогатных родов. Это одно из немногих государств, где заключить контракт могут и иностранцы - многим это обходится и намного дешевле, чем у себя дома. Этим официально занимаются 50 украинских клиник, и многие женщины делают выбор стать суррогатными матерями из-за тяжёлого экономического положения. За последние 5 лет для бесплодных пар из-за рубежа были рождены 4400 младенцев.

В мае детский омбудсмен Украины Николай Кулеба высказался за введения моратория на суррогатное материнство.