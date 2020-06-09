Катманду: полиция разогнала манифестацию против карантина

В Катманду около 500 человек приняли участие в акции протеста с требованием пересмотреть карантинные меры, введённые правительством Непала. Манифестанты называют их "формальными" и подрывающими и без того слабую экономику горной страны. Активисты требовали более масштабного и эффективного тестировании и меньше бессмысленных, по их мнению, ограничений. Полиция применила водомёты и арестовала 10 участников акции.

В Непале, по последним официальным данным, заразились 3762 человека, скончались 14. Карантин действует в стране минимум до 14 июня.