Катманду: полиция разогнала манифестацию против карантина

В Катманду около 500 человек приняли участие в акции протеста с требованием пересмотреть карантинные меры, введённые правительством Непала. Манифестанты называют их "формальными" и подрывающими и без того слабую экономику горной страны. Активисты требовали более масштабного и эффективного тестировании и меньше бессмысленных, по их мнению, ограничений. Полиция применила водомёты и арестовала 10 участников акции.
В Непале, по последним официальным данным, заразились 3762 человека, скончались 14. Карантин действует в стране минимум до 14 июня.
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