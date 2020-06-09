Римские экскурсоводы протестуют

"Без туризма Италия умрёт", — скандируют римские гиды и экскурсоводы. Они вышли на акции протеста у пантеона и у здания итальянского парламента, все одетые в чёрное.
Они обвиняют правительство в недостаточной поддержке туристического сектора и требуют больше финансовой помощи и меньше ограничительных мер. В противном случае, по словам активистов, они могут не дотянуть до следующего марта: по прогнозам — самым оптимистичным из них — только тогда туристическая отрасль Италии сможет вернуться на прежний уровень.
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