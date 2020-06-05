Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

Массовая ярость

"Шок и гнев в Соединённых Штатах по поводу насильственной смерти задержанного полицией безоружного человека достигли на этой неделе точки кипения. И этот гнев распространился на Европу.

В Лондоне, Берлине, Амстердаме тысячи людей вышли на улицы, чтобы осудить жестокость полиции и выразить поддержку афроамериканцам, которые переживают подобные трагедии снова и снова.

Официальный Брюссель делал дипломатичные, но невнятные комментарии по поводу кризиса в Америке:

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по внешней политике:

"Мы поддерживаем право на мирный протест, а также осуждаем насилие и расизм любого рода, и мы призываем к деэскалации напряжённости. Мы верим в способность американцев объединиться и исцелиться как нация. Позвольте мне повторить, что все жизни имеют значение, жизни чёрных также имеют значение ".

Не только смерть Джорджа Флойда, но и реакция на кризис президента Дональда Трампа, вызвали и поддерживают массовую ярость.

В страна зарегистрировано более чем 100 тысяч смертей от Covid-19, миллионы людей лишились рабочих мест, и афроамериканцы несоразмерно пострадали.

Это результат расового неравенства, которое только росло за эти годы и усугублялось насилием со стороны полиции.

Летиция Арч, участница демонстрации в Сан-Франциско:

«Сколько маршей должны пройти люди? Сколько петиций они должны подписать? Хватит! Вот почему люди здесь. Вот почему молодежь здесь. Они всю свою жизнь видят эти вещи, они видят, что их родители тоже протестуют. Им это надоело".

Позитивное наследие пандемии

Враждебный ответ Дональда Трампа на протесты ухудшил его внутриполитические позиции за пять месяцев до дня выборов. Усиливается и международная изоляция американского президента.

Его идею провести саммит "Большой семёрки" в Белом доме отвергла Ангелой Меркель, чтобы не отказаться с ним на ещё одной неудачной фотосессии, к тому же в условиях пандемии.

Между тем, немецкий канцлер и её коалиционное правительство согласились потратить дополнительный стимулирующий пакет в размере 130 млрд евро на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса.

Эти меры «направлены на то, чтобы выйти из кризиса с гордо поднятой головой», как сказал министр финансов Германии Олаф Шольц.

К настоящему времени правительства ЕС выделили около 2 трлн евро государственной помощи, чтобы предотвратить массовое банкротство и безработицу. В чрезвычайной ситуации проявил щедрость и Евросоюз. Так что поддержание экономики на плаву уже оказалось дорогим делом.

Но европейские руководители соединили свои планы с невероятной скоростью. Некоторые говорят, что это может стать позитивным политическим наследием пандемии.

Поворот в Германии и Европе

Ко мне присоединяется Лука Жае, председатель Европейского экономического и социального комитета. Это консультативный орган, состоящей из работодателей, профсоюзов и групп гражданского общества.

Euronews: Вы сказали, что 2020 год войдет в историю как положительный поворотный момент для Европы благодаря Коронавирусу. Поясните, пожалуйста?

Жае: Во-первых, Европа всегда вносила изменения в три этапа: первый - это кризис, второй - хаос, а третий - неоптимальное решение. И это обычно занимает много времени. После того, как 13 марта Европа признала масштабы пандемии, всё изменилось менее, чем за 4 недели. Были сделаны беспрецедентные шаги, была проявлена беспрецедентная солидарность, принято решение о беспрецедентном снятии фундаментальных для Европы табу. Только подумайте — было приостановлено действие Пакта роста и стабильности, положений о государственной помощи и многих других решений, принятых Евросоветом, парламентом и комиссией в течение 5-7 дней. Так что всё изменилось.

Euronews: И конечно, поворотным моментом стал огромный исторический сдвиг, устроенный канцлером Меркель, которая решила, что Германии пора рискнуть вместе с другими и увеличить европейские расходы. Вы бы назвали это самым большим её политическим наследием для Европы?

Жае: Думаю, что две предпосылки для этого поворота, сделанного Германией и возглавленного Ангелой Меркель, содержатся в исторической речи президента Штайнмайера 8 мая, в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. Два словосочетания шокировали меня в этой выдающейся речи. Одно из них: Германия — это «разбитое сердце», а второе: «Мы взяли на себя обязательство никогда больше не действовать в одиночку». Сегодня Европа - это разбитое сердце, нуждающееся в заботе, лечении, восстановлении и реконструкции. А решение «никогда не действовать водиночку» является реальной фундаментальной основой таких впечатляющих шагов. Так что поворот произошёл в Германии.

Euronews: С учетом сказанного, чего вы ожидаете от председательства в ЕС Германии, которое начнётся 1 июля?

Жае: Я думаю, что в качестве председателя Германия теперь должна возглавить этот поворот, который она сделала сама. Это будет нелегко.

Политика без штанов

Если кризис нас чему-то научил, так это тому, что политики должны быть достаточно гибкими в своих обычных делах.

Им пришлось освоить современное техническое оборудование, которое сделало широко распространённым средством для выступлений видеоконференции. Но, похоже, не у всех ещё есть полный набор навыков.

На самом деле, даже большого профессионала один маленький жест можно опозорить. Даже маленький жест нужно выполнить точно - иначе вы окажитесь в положении депутата Европарламента [который поставил смартфон у себя дома вертикально, и камера показала коллегам, как он почёсывает свои голые ноги].

Мораль: лучше заниматься политикой, надев штаны, хотя вы меньше повеселите других".