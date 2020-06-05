В Сальвадоре по меньшей мере 16 человек стали жертвами наводнений, вызванных мощным штормом "Аманда". Сотни человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные на склонах гор и холмов: многие здания, построенные таким образом, оказались разрушены оползнями и селевыми потоками.
А в Норвегии оползни унесли в море 8 домов. Это произошло в самой северной провинции страны, Финнмарке. Высота обвала достигала 40 м. Поскольку большинство обрушившихся построек — дачные дома, никто не пострадал: в будний день дома стояли пустыми.
В Италии вместе с другими музеями и достопримечательностями открылся Колизей. В первый день работы там ожидали лишь около трёхсот посетителей — по сравнению с 20-ю тысячами, раньше проходившими через древний амфитеатр ежедневно.
А в США после карантина возобновили работу казино Лас-Вегаса. К и так многочисленным охранным системам добавилось множество термосканеров, а число игроков за одним столом теперь ограничено. Казино во время карантина несли колоссальные убытки, исчисляемые миллиардами долларов.
Сирия между тем присоединяется к акции "Я не могу дышать". Художники Азиз Асмар и Анис Амдун нарисовали портрет Джорджа Флойда на развалинах в городе Бинниш провинции Идлиб, в зоне, подконтрольной оппозиции и боевикам.
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