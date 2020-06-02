Концерт в Квиринальском дворце в память о жертвах коронавируса

Концерт в память о жертвах короновирусной инфекции состоялся 1 июня в Квиринальском дворце в Риме. Это официальна резиденция президента Италии. От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии умерли около 33 530 человек. В стране идет затухание распространения вируса даже после практической отмены карантина. При этом сохраняются строгие нормы безопасности: обязательны маски в закрытых помещениях, дезинфекция рук и безопасная дистанция.
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