Концерт в Квиринальском дворце в память о жертвах коронавируса

Концерт в память о жертвах короновирусной инфекции состоялся 1 июня в Квиринальском дворце в Риме. Это официальна резиденция президента Италии. От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии умерли около 33 530 человек. В стране идет затухание распространения вируса даже после практической отмены карантина. При этом сохраняются строгие нормы безопасности: обязательны маски в закрытых помещениях, дезинфекция рук и безопасная дистанция.