Лионские бушоны после карантина

Лион считается гастрономической столицей Франции, а лионские бушоны — культурным и кулинарным наследием города. В первый день открытия ресторанов после карантина клиенты спешат заказать столик. Одна из особенностей бушонов — семейная атмосфера. Практически все они расположены в старинных зданиях, а в большинстве из них нет открытых террас.

Менеджер ресторана Café comptoir Abel Сонья Альвес де Карвальо говорит: "Мы работаем с утра не покладая рук. Наши постоянные клиенты рады, что мы открываемся и сказали что сразу придут, чтобы нас поддержать". Сегодня в меню — традиционные лионские кнели из рыбы и рататуй — блюдо из овощей. На кухне действуют строгие санитарные нормы, сотрудники работают в масках и соблюдают меры социального дистанцирования.

О непривычном ритме работы говорит шеф-повар Café comptoir Abel Давид Мизуль: "Конечно, из-за этого мы работаем медленнее, обычно мы как белки в колесе крутимся, но будем приспосабливаться".

Из-за санитарных норм пропускная способность ресторанов уменьшена двое. Между столиками должно быть расстояние в полтора метра. Кампанейскую атмосферу в таких условиях сохранить сложно, тогда как в обычное время именно про бушоны можно сказать — в тесноте, но в обиде.

"Атмосфера изменилась, уже не так весело как раньше, места стало больше, есть ощущение пустоты, но мы пока здесь первые клиенты", — говорит жительница Лиона.

И даже если постоянные посетители вернутся, отсутствие туристов — серьезный удар по бизнесу, на них приходится больше половины клиентской базы.

Совладелец Café comptoir Abel Филип Флорентан говорит: "Сегодня мы начинаем работу, не знаем, что нас ждет в будущем. Пока наши сотрудники работают 20 часов в неделю вместо обычных 39 часов, то есть все мы будем работать в два раза меньше".

Из Лиона передает корреспондент Euronews Гийом Пети: "Бушоны — неотъемлемая часть Лиона, они известны своей непринужденной атмосферой и традиционной кухней. Но сокращение туристического потока и социальное дистанцирование вынуждает владельцев искать способы возместить потерю доходов".

Мюрриель Феррари уже на протяжении 17 лет руководит рестораном Café des artisans, который существует с 1902 года. Сегодня здесь угощают суфле из печени и тарталетками с пралине и Мюриель говорит, что рассматривает возможность продажи еды на вынос.

"Обычно здесь все сидят бок о бок, столы стоят вплотную, все громко разговаривают, а сейчас даже приближаться друг к другу нельзя. Атмосфера бушонов, конечно, из-за этого пострадает", — уверена Мюриель.

Раньше помещение ресторана было рассчитано на 30 клиентов. Теперь деятельность нужно сократить в два раза и Мюриель надеется, что местные власти в ближайшее время ослабят ограничения, чтобы сохранить традиции бушонов.