Мэр Лиона: "Должна произойти зелёная трансформация наших обществ"

Новый мэр Лиона Грегори Дусе приехал на интервью на велосипеде, как и полагается члену партии "Европа Экология Зелёные". Приступивший 4 июля к обязанностям главы исполнительной власти третьего по величине города Франции, 46-летний Дусе рассказал Euronews о своих планах и общеевропейской стратегии "зелёных".

"Когда Евросоюз и отдельные европейские институты берут на себя обязательства финансировать шаги в определённом направлении, выкладывают на стол некую сумму, от нас зависит, как использовать эти средства в рамках так называемой "зелёной сделки". Я буду очень внимательно относиться к тому, что именно и как будет финансироваться. Ведь громкие заявления интересны лишь тогда, когда подкреплены конкретными действиями, если можно так выразиться, дьявол скрывается в деталях. Поэтому мы, в мэрии Лиона, будет тщательно отслеживать, во что инвестируются государственные средства", - заявил он в интервью корреспонденту Euronews Гийому Пети.

До того, как Грегори Дусе выиграл лионские выборы, подвинув из кресла мэра находившегося здесь с 2001 года Жерара Колона, о нём мало кто слышал. В Лион он перебрался из Парижа 10 лет назад в поисках спокойной жизни и чистого воздуха.

"Чтобы произошла "зелёная трансформация" наших обществ, необходимо действовать на двух уровнях: местном и общеевропейском. Следует обладать большинством в Европарламенте, и с этим у нас все хорошо: "зелёные" в новом составе Европарламента представлены весьма внушительно. А также - создать сеть "зелёных" городов по всей Европе (это мое сокровенное желание), которые бы показывали во всем пример не только на национальном, но и на европейском уровне, которые бы указывали остальным, в каком направлении нужно двигаться", - добавил Грегори Дусе.

По профессии сотрудник гуманитарных организаций, Грегори Дусе работал с заключёнными, цыганами, детьми из обездоленных семей на Филиппинах и в Непале. К "зелёным" примкнул в 2007 году, в муниципальных выборах начал участвовать с 2014-го. Одним из его первых решений стал запрет авиашоу "Патруль Франции" над Лионом, чтобы не создавать скоплений людей в контексте эпидемии.