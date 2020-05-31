Жертвы ковида не забыты

Каждый четверг жители лондонского района Стэмфорд- Хилл собираются у самодельного мемориала, чтобы вспомнить тех, кто погиб в пандемию. Рейчел, Венди, Гарри: на афишах, расклеенных на стенах, значатся имена умерших.

Для их близких короткую службу проводит викарий церкви Сант -Томас Уильям Тейлор.

Марсиа Муллингс совсем недавно потеряла брата. Его убил рак, но из-за санитарных ограничений семья не смогла провести церемонию прощания.

"Мы говорили о моей потере сегодня, - рассказывает женщина. - Говорили о жизни брата, о любви, которую он оставил нам и которой мы сегодня делимся. Мы приходим сюда не только скорбеть, нет, мы здесь чувствуем очень сильно присутствие любви. Это так важно в нынешнее тяжелое время".

Квартал Стэмфорд Хилл на севере Лондона - многокультурный район, здесь проживает одна из самых крупных в Европе ортодоксальных еврейских общин. К сегодняшней дню местными усилиями были проведены церемонии в память о 16 умерших в пандемию, среди них - врач, сапожник, музыкант и швея на пенсии.

Викарий Уильям Тейлор убежден: "Нам нужно найти способ сделать нашу скорбь видимой, осязаемой. Это сейчас и происходит на ваших глазах".

Церемония поминовения проходит незадолго до традиционной минуты благодарности, когда жители квартала аплодируют людям, работающим в пандемию на линии фронта.