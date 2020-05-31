Французы с нетерпением ждут вторника

Во Франции в субботу открылись сады и парки, и теперь страна с нетерпением ждёт, когда заработают кафе, бары и рестораны: это знаменательное событие должно состояться во вторник. Правда, сидеть посетителям можно будет только на террасах. На этом фоне власти Парижа разрешили городским ресторанам бесплатно расширять площадь за счёт тротуаров и парковок.

В Великобритании правительство находится под огнём критики: с одной стороны, за смягчение ограничений, которые многие называют преждевременными. С другой стороны, скандал вызвал советник премьера Доминик Каммингс, который, как выяснилось, ещё в марте нарушил карантинные запреты, чтобы отвезти сына на попечение родственникам.

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании:

"Нужно пристально наблюдать за ситуацией. Если будет замечен прирост темпов заражения, то нам придётся снова ввести определённые меры, где бы вирус не был замечен. Очевидно, это непростой выбор, но мы не можем вечно находиться в изоляции. Сейчас у нас переходный период. Мы предпринимаем острожные шаги, и чем дальше мы продвинемся, тем больше уверенности будет в правильности действий правительства".

Премьер-министр Испании намерен запросить у парламента в последний раз продлить режим, ограничивающий передвижение граждан по стране. Постоянное продление жёстких мер вызывает растущее недовольство, испанцы даже периодически выходят на демонстрации. Но глава правительства уверят, что чрезвычайных полномочий у кабинета всё меньше.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Право принимать решения в нынешней заключительной фазе целиком передаётся в руки регионов, глав регионов. Единственное, что остаётся в руках правительства — регламентирование передвижений".

Папа римский Франциск в воскресенье впервые за три месяца обратился к верующим традиционным образом — из окна, выходящего на площадь святого Петра. Её саму открыли для доступа публики неделю назад. В понедельник в Ватикане должны открыться музеи, а в Риме можно будет попасть в Колизей.

В российской столице впервые за неделю дневное число выздоровевших превысило число заболевших. Власти постепенно ослабляют ограничения, открывая парки и некоторые магазины. Москвичам разрешено выходить на прогулки, но пока по расписанию, установленному для каждого дома отдельно.

В российских регионах решения о смягчении мер принимаются самостоятельно. В нескольких субъектах уже отменён режим самоизоляции, однако ношение масок остаётся обязательным, как и ограничения на передвижение для пожилых людей.