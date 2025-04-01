В Мьянме почтили минутой молчания память 2 000 жертв землетрясения

By Euronews и AP

В Мьянме во вторник почтили минутой молчания память 2000 жертв землетрясения. Сирены прозвучали в 12.51 - ровно в то время, когда в пятницу Мьянму и соседний Таиланд потряс первый сильнейший подземный толчок магнитудой 7,7.

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В Мьянме во вторник почтили минутой молчания память 2000 жертв землетрясения.

Сирены прозвучали в 12.51 - ровно в то время, когда в пятницу Мьянму и соседний Таиланд потряс первый сильнейший подземный толчок магнитудой 7,7.

Национальное телевидение прервало программы для трансляции того, как минуту молчания отмечают в разных частях страны. Перед тем, что осталось от жилого комплекса в Мандалае - одном из самых пострадавших районов второго по величине города страны - спасатели образовали живую цепь в память о жертвах. Национальный траур продлится с понедельника до воскресенья.

Многие люди всё ещё живут в лагерях под открытым небом, опасаясь продолжения подземных толчков. В понедельник власти Бирмы подвели первые официальные итоги стихийного бедствия, сообщив о 2056 погибших, 3900 раненых и 270 пропавших без вести.

Эксперты ожидают, что число жертв превысит несколько тысяч, поскольку вызвавший землетрясение разлом проходит через одни из самых густонаселенных районов страны, включая столицу Нейпьидо и второй город Мандалай. По сообщениям, среди жертв - двое граждан Франции, двести буддийских монахов, пятьдесят детей, погибших при обрушении класса, семьсот мусульман, отмечавших в мечети в Рамадан.

Спасательные операции всё ещё продолжаются, но их проведению мешают обрушившиеся мосты, ненадежная связь и гражданская война. Гуманитарные организации считают, что землетрясение может усугубить голод и вспышки болезней. Движение сопротивления Мьянмы ранее объявило о частичном прекращении огня.

Спасатели и гражданские добровольцы вручную разгребают завалы при температуре выше 40°C. В монастыре У Хла Тейн в Мандалае спасатели до сих пор ищут около 150 погибших монахов.

После первого толчка магнитудой 7,7 недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы, в воскресенье в этом же районе произошел афтершок магнитудой 5,1.

Последствия стихийного бедствия

Лорен Эллери - заместитель директора Международного комитета спасения в Мьянме говорит, что информация о масштабах разрушений все еще ограничена. "На данный момент мы все еще не уверены в полном масштабе разрушений".

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что три больницы разрушены, ещё 22 получили повреждения. ООН также заявила, что более 10 000 зданий были разрушены или серьёзно повреждены, включая детский сад, который обрушился в районе Мандалай, убив 50 детей и двух учителей.

В субботу движение сопротивления, борющееся с правящей в Мьянме военной хунтой, объявило о частичном прекращении огня, чтобы облегчить спасательные работы.

Люди выносят вещи из домов, пострадавших в результате пятничного землетрясения в Нейпьито, Мьянма, 1 апреля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

К спасательным работам присоединились команды из России, Индии и нескольких стран Юго-Восточной Азии. Китайские спасатели извлекли из-под завалов шесть выживших в сильно пострадавших городах Нейпьидо и Мандалае.

Поиск выживших в Бангкоке

Тем временем американские военные направлены на помощь в Бангкок, где в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек, многие из которых находились на строительной площадке, где обрушилась частично построенная высотка. Еще 33 человека получили ранения, а 78 числятся пропавшими без вести.

В Таиланде во вторник тяжёлая техника продолжала разбирать завалы обрушившегося высотного здания в Бангкоке, в надежде найти выживших. Губернатор Бангкока заявил, что власти ведут расследование причин обрушения. По данным властей, 78 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после пятничного землетрясения.

В понедельник работа тяжелой техники была приостановлена, так как спасатели использовали оборудование для поиска выживших. Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт подтвердил, что признаки жизни под руинами были обнаружены в воскресенье вечером. Но эксперты не смогли определить, были ли они вызваны ошибкой машины.

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"Какая-то часть меня все еще надеется, что они выживут", говорит Наруемон Тхонглек, потерявшая в результате обрушения партнёра и пятерых друзей.