Снятие изоляции: что Европа делает дальше?

Испания оплакивает свыше 27 тысяч погибших от эпидемии, но в то же самое время и подсчитывает убытки, нанесенные ее экономике.

Страна может получить 140 миллиардов евро из восстановительного фонда ЕС.

Иберийское королевство оказалось в худшей ситуации за последние 12 лет, уровень бедности вырос, количество тех, кто получает бесплатно еду через систему НКО, увеличилось, как сообщает Франс- Пресс, на 40%.

Францию ожидает худшая рецессия за более, чем 7 десятилетий, уровень ВВП во втором квартале уменьшится на 20%, а по итогам года экономисты ожидают уменьшения на 8%.

Казна республики не видела такого уровня бюджетного дефицита с послевоенного времени.

От премьера Филиппа в четверг ожидают заявлений, которые касаются следующей фазы ослабления карантина.

Как будет организована учеба в старших классах, какие меры должны будут соблюдаться в ресторанах и кафе, и что ожидать тем, кого называют деятелями культуры.

Стефан Гуаг, ресторатор и шеф-повар бистро "Le Bocal", предпочитает "пока все-таки держать заведение закрытым, чтобы все спокойно организовать, соблюдая не только гигиенические правила, но и нормы гостеприимства по отношению к посетителям".

Во Франции уже одобрено внедрение на добровольной основе приложения StopCOVID, в Британии предпочли вначале внедрить систему массового тестирования, и лишь затем устанавливать контакты тех, кто инфицирован.

Об этом сообщил Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании: "Система ПЦР-тестов даст нам возможность понять, сколько людей заражены и кто именно заражен. Следующий этап - отслеживание всех их контактов, и если там тоже окажутся вирусоносители, то проверять будем тех, кто уже контактировал с ними. Это совместная работа всех тех, кто занят в системе здравоохранения, врачей-клиницистов, и так далее".

Глава ведомства добавил, что на всех тех, у кого диагностирован коронавирус, будут распространяться правила двухнедельной самоизоляции, соблюдение которых, как подчеркнул министр, есть "гражданский долг".