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Версаль готовится к открытию

Один из самых популярных дворцов в мире Версаль готовится к приёму туристов: музейные работники переставляют мебель в залах, чтобы можно было обеспечить социальную дистанцию между посетителями. Не прекращаются консервационные и реставрационные работы.

Сроки открытия музейного комплекса ещё не определены. Версаль закрыт до 15 июля. Ожидается, что в ближайшее время его судьбу решит правительство.

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