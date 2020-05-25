Премьер Новой Зеландии не испугалась землетрясения

Землетрясение силой 5,6 балла обрушилось на северный остров Новой Зеландии рано утром в понедельник и стало испытанием для самообладания премьер-министра Джасинды Ардерн, которая в это время давала интервью в прямом эфире из здания парламента - новозеландцы называют его "Ульем".
На видео видно, что камера задрожала. Но Ардерн просто посмотрела на потолок и сказала ведущему AM Show Райану Бриджу:
- У нас землетрясение, Райан.
Затем, обращаясь к зрителем, глава правительства с улыбкой добавила:
- Приличный толчок, если вы видите, как предметы двигаются позади меня. "Улей" трясётся немного сильнее обычного.
А на вопрос, может ли она продолжать интервью, Ардерн ответила:
- Да нет, все уже закончилось. С нами все хорошо. Надо мной не висит никаких светильников, так что, мне кажется, я нахожусь в правильном месте.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 37 км в 30 км к северо-западу от города Левин на Северном острове. Жертв и разрушений не было.
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