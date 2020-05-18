Потасовка в Законодательном совете Гонконга

Пропекинский депутат Старри Ли возглавила один из ключевых комитетов Законодательного совета Гонконга. Этим выборам предшествовали стычки и потасовки с участием 15 оппозиционных парламентариев. Борьба за контроль над влиятельным комитетом (House Committee), ответственным за порядок выдвижения законопроектов, продолжалась более шести месяцев и фактически парализовала работу парламента. 27 мая Законодательный совет Гонконга собирается рассмотреть важный для Пекина закон, регламентирующий правила использования государственного гимна КНР и предусматривающий ответственность за неуважительное к нему отношение. Сторонники гонконгской оппозиции обвиняют власти Китая в попытках усилить контроль над этим специальным административным районом, которому до 2047 года была гарантирована широкая степень автономии по формуле "одна страна - две системы".