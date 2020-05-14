Морской лев рисует оберег против коронавируса

14-летний морской лев Лео, который живёт в океанариуме Йокогамы, внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лев нарисовал (видимо, не без помощи дрессировщицы) вполне реалистичное изображение Амаби: это трёххвостая русалка с клювом, которая уберегает от чумы и моровых поветрий.

По легенде, в середине XIX века некий чиновник повстречался с таким существом. Амаби предсказала ему, что в ближайшие годы Японию ждут обильные урожаи, но потом страну опустошит эпидемия.

Чтобы урожаи — оставить, а эпидемию — отменить, требовалось нарисовать как можно больше Амаби. Чиновник разместил "портрет" в газете, чтобы все читающие смогли изобразить духа и спасти страну.

За два века о трёххвостой русалке было позабыли, но пандемия коронавируса вернула старую легенду к жизни: сегодня Амаби рисуют на чашках, футболках и автомобилях, и даже пекут печенье в форме морского духа. Вот и морской лев тоже подключился.