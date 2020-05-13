КНДР: с весёлой песней и работа веселее!

Работникам кооперативного хозяйства Чонсан на западе КНДР стало гораздо лучше и веселее сажать рис: к ним приехали артисты эстрады и выступают прямо рядом с полем.
В равнинных районах КНДР рисовые ростки начинают высаживать именно в мае. А в хозяйстве Чонсан для этого есть конкретная дата: работы здесь уже четыре десятилетия торжественно начинают 12-го мая. Именно в этот день в 1971 году сюда приезжал Любимый Руководитель Ким Чен Ир.
Другие No Comment
Мон-Сен-Мишель ждёт гостей
Школа по новым правилам
Маска, как у Будды
Небоскреб "Бурдж-Халифа": иллюминация в обмен на обед
Власти раздают маски и штрафуют за их отсутствие
Мон-Сен-Мишель ждёт гостей
Школа по новым правилам
Маска, как у Будды
Небоскреб "Бурдж-Халифа": иллюминация в обмен на обед
Власти раздают маски и штрафуют за их отсутствие
Рио: Иисус против голода
В Шанхае взрослые и дети спешат в "Диснейленд"
В Турции открылись парикмахерские и салоны красоты
Фестиваль на парковке в Праге
День Победы в Москве: без парада, но с салютом
День Победы в Европе: о чём поют британцы
Возьмите маску у динозавра
Балетный флешмоб в Будапеште
Ла Скала на дому
Наступило последнее "суперлуние" в этом году