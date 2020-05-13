КНДР: с весёлой песней и работа веселее!

Работникам кооперативного хозяйства Чонсан на западе КНДР стало гораздо лучше и веселее сажать рис: к ним приехали артисты эстрады и выступают прямо рядом с полем.

В равнинных районах КНДР рисовые ростки начинают высаживать именно в мае. А в хозяйстве Чонсан для этого есть конкретная дата: работы здесь уже четыре десятилетия торжественно начинают 12-го мая. Именно в этот день в 1971 году сюда приезжал Любимый Руководитель Ким Чен Ир.