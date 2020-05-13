Они погибли в борьбе с коронавирусом

Бразильские работники здравоохранения почтили память своих коллег, жертв COVID-19, в Международный день медсестёр, который отмечался во вторник.

В жилетах с черными крестами врачи, медсёстры, санитары и работники медицинских профсоюзов собрались у университетской больницы Сан-Паулу, чтобы вспомнить тех, кто погиб, сражаясь с вирусом, а также выразить свой протест против нехватки защитного снаряжения и профессиональных кадров.

По данным Национального совета по здравоохранению, с начала пандемии 108 медиков умерли от COVID-19 в Бразилии и более 14 тысяч заразились коронавирусом.

В то время как работники здравоохранения требуют улучшения условий труда во время пандемии, по указу властей на статуях и памятниках Сан-Паулу появились маски - так муниципалитет пытается объяснить жителям города, что ношение масок необходимо для снижения скорости распространения заболевания.

В Бразилии были зарегистрированы более 168 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, по меньшей мере 11,5 тысяч человек скончались. Но истинное число жертв может быть намного выше - тесты в стране проводились в ограниченном количестве.