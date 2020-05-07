Политический кризис в Израиле преодолен, но протесты продолжаются

Кнессет (парламент Израиля) утвердил в четверг коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" главы кабмина Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" спикера парламента Бени Ганца.

Однако противники Нетаньяху восприняли это известие в штыки и провели манифестацию у стен Кнессета. Некоторые протестующие даже приковали себя цепями к ограде перед парламентом.