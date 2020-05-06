Пожар в небоскребе эмирата Шарджа

Мощный пожар охватил 48-этажный небоскреб в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Из жилого высотного здания Abbco Tower и близлежащих домов были эвакуированы сотни людей. Не менее 12 человек пострадали. Обломки горящего строения падали вниз и повредили припаркованные поблизости автомобили. Пожарные службы взяли возгорание под контроль через два часа. Причины пожара пока не сообщаются.