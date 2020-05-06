На обед в теплицу

Вегетарианский ресторан в Амстердаме удачно обыграл идею любви к растительному миру и стандарты социального дистанцирования, возведя на набережной кабинки, которые напоминают теплицы. В них с 21 мая гости заведения смогут обедать и ужинать без риска близкого контакта с другими посетителями или официантами.

По словам владельцев ресторана, эпидемия коронавируса заставляет искать новые форматы обслуживания. "Тепличные условия" для клиентов могут стать одним из быстрых и востребованных решений.