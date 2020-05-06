На обед в теплицу

Вегетарианский ресторан в Амстердаме удачно обыграл идею любви к растительному миру и стандарты социального дистанцирования, возведя на набережной кабинки, которые напоминают теплицы. В них с 21 мая гости заведения смогут обедать и ужинать без риска близкого контакта с другими посетителями или официантами.
По словам владельцев ресторана, эпидемия коронавируса заставляет искать новые форматы обслуживания. "Тепличные условия" для клиентов могут стать одним из быстрых и востребованных решений.
Другие No Comment
Молитва в машине в Тегеране
Пожар в небоскребе эмирата Шарджа
75 портретов к 75-летию Победы
Галисию навестил бурый медведь
Карантинная свадьба: шумно, красиво и очень быстро
Молитва в машине в Тегеране
Пожар в небоскребе эмирата Шарджа
75 портретов к 75-летию Победы
Галисию навестил бурый медведь
Карантинная свадьба: шумно, красиво и очень быстро
Салют Рамадану
Польша: теперь костюм можно и примерить
Франция: пассажир, знай свое место
Снова в школу после карантина
Рабочие возвращаются на завод Ford в Кельне
Добрая лошадь бродит по улицам Франкфурта
Пуэрто-Рико: молитва во время землетрясения
В Нью-Йорке маски раздают бесплатно
Танцы во время карантина
Перуанцы заражаются на рынках