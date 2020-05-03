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Пуэрто-Рико: молитва во время землетрясения

На юге ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился рядом с городами Гуаника и Гуанилла, где в начале января в результате удара стихии были разрушены сотни домов. Сообщается о небольших повреждениях, 50 семьям пришлось переселиться. Информагентство AP получило видео прерванной онлайн-мессы в городе Понсе. Священник продолжил молитву после того, как подземные толчки прекратились.

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