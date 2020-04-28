Отслеживать, не покушаясь на свободу

Предложения по отслеживанию перемещений и контактов носителей коронавируса с помощью специального приложения для смартфона, а также другие меры по обузданию эпидемии после снятия карантина, представило на рассмотрение парламента французское правительство. Все больше европейских стран намерены сделать ставку на цифровые технологии.

"Отслеживание контактов тех, чьи тесты дали положительный результат, а также изоляция людей с симптомами, чтобы разорвать цепочку передачи вируса, - в этом будет заключаться наш подход", - заявила на днях Никола Стёрджен, первый министр Шотландии.

Во Франции разработкой приложения, названного StopCovid, займется Capgemini - одна из крупнейших компаний в области информационных технологий. Цель приложения - предупреждать автоматически всех тех, с кем столкнулся выявленный носитель вируса. Американская корпорация Apple пока не согласилась сотрудничать. Долю iPhone на местном рынке специалисты оценивают в 15 %. Европейские разработчики обещают, что их продукция - в отличие от существующих в Китае приложений, не будет использовать GPS и Wi-Fi, данные геолокации не будут записываться.

“Это приложение будет просто задействовано на вашем телефоне и на каком-то другом. Оно будет регистрировать единичные случайные числа, которые позже можно будет использовать для уведомления, оно не будет проводить связь между данным устройством bluetooth и реальным человеком..., его аккаунтами в google, аккаунтами Facebook или любыми другими вещами”, - объясняет Джон Кроукрафт, разработчик приложений FluPhone.

"Подобные приложения должны заполнить лакуны автоматического сбора информации о незнакомцах. Эксперты говорят, что вряд ли можно заразится коронавирусом от случайного прохожего. Но 20 минут в вагоне метро, два часа в оживленном ресторане или даже 5 минут на многолюдной автобусной остановке может оказаться достаточно, чтобы подхватить инфекцию, не зная, откуда она взялась", - говорит Райан Томпсон, спецкорр Euronews.

“По сравнению с традиционным отслеживанием контактов эта система намного быстрее и эффективнее, поскольку в поле зрения попадают контакты, о которых вы не знаете. Она может работать и в значительно больших масштабах для борьбы с инфекцией, потому что ни в одной стране нет ручного отслеживания контактов”, - считает Люси Aбелер-Дорнер, старший программный менеджер Оксфордского университета.

ЕС призвал к гармонизации приложений в ситуации, когда у каждом из 27 государств своя законодательная база в этой области и критерии соблюдения индивидуальной свободы и обеспечения безопасности.

"Речь идет о нашем понимании свободы и необходимости использовать

подобные технологии, - говорит депутат Национальной ассамблеи Филипп Гослэн. - Надо, на мой взгляд, осторожно отнестись к правовым прецедентам в этой области и разработать со всей тщательностью новые рамки, которые потом можно будет расширить".

30 специалистов Capgemini будут бесплатно трудиться над разработкой приложения. В компании заверили, что не будут заставлять сотрудников устанавливать StopCovid свои на смартфоны.