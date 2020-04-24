Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Правительства стран ЕС решают, когда и какие ослабить карантинные меры. Тем временем терпение людей истощается.

Французское недовольство

Во Франции это нетерпение вылилось в акты насилия. Уже несколько суток в некоторых бедных пригородах Парижа происходят столкновения между демонстрантами и полицией. Исходной причиной стал мотоциклист, которому нанесла травму полицейская машина без опознавательных знаков.

Очевидно, что строгие правила локдауна для борьбы с коронавирусом только усилили социальную напряженность. Тесные кварталы, где проживают в основном национальные меньшинства, - это проблемные территории даже в лучших обстоятельствах. А в условиях изоляции и мрачных экономических перспектив они становятся пороховой бочкой.

Единство в беде

Чтобы предотвратить крах европейской экономики, нужны огромные средства и солидарность, как напомнил нам еврокомиссар по социальным правам Николас Шмит на этой неделе:

«Мы все должны осознавать, что трудности одного государства очень быстро становятся трудностями всех. Поэтому мы все должны выходить из этих трудностей скоординированным и солидарным образом. Если мы не справимся с этим, то поставим под угрозу весь проект, и я надеюсь, во всяком случае, что никто этого не хочет ».

О том, что никто не хочет конца европейского проекта, ещё можно поспорить. Как насчет Венгрии?

«Захват власти» по-венгерски

У этой страны богатая история препирательств с учреждениями ЕС из-за верховенства закона - или уважения к нему.

Правительство в Будапеште использовало коронавирусный кризис для принятия чрезвычайных законов, которые разрешают премьер-министру Виктору Орбану править указами неограниченный период времени.

Это также позволяет правительству скрывать информацию о том, как оно справляется с коронавирусом.

«Захват власти, недостойный демократических ценностей!», воскликнула остальная часть Европы.

Министр иностранных дел Петер Сийярто вышел в эфир, чтобы защитить действия Будапешта. Защита быстро превратилась в декларацию о намерениях относительно будущего Венгрии внутри ЕС:

«Мы определенно стоим на той позицию, что основой сильного Евросоюза должны быть сильные государства-члены. Мы останемся членом Евросоюза. Мы заинтересованы в том, чтобы ЕС был сильным, но государства-члены также должны быть сильными».

Достоверность информации о вирусе

Из этого возникает вопрос о распространении в сильном государстве того, что правительство считает «ложной» информацией о вирусе, наказуемое лишением свободы на срок до пяти лет.

На сегодняшний день страны, которые лучше всего справляются с пандемией, - это те, где информация продолжает течь свободно, и заслужившие доверие медицинские эксперты играют заметную роль в общественных дебатах.

Не в Венгрии, где Орбан с порога отмел угрозу коронавируса, возложив вину за неё - как и за все другие проблемы – на иностранцев.

А так много было разговоров о солидарности!

Обмен данными

В начале кризиса Европейский Союз был немного застигнут врасплох, так как общественное здравоохранение является компетенцией государств-членов.

С тех пор ЕС снова встал на ноги, сосредоточившись на содействии сотрудничеству и координации между 27 членами.

Ранее я говорил с Еврокомиссаром по исследованиям и культуре Марией Габриэль о европейском кризисном регулировании:

Гробе: Еврокомиссия назвала медицинские исследования основным приоритетом в борьбе с вирусом, предоставив сотни миллионов евро. С вашей точки зрения, насколько близки мы от эффективного лечения, не говоря уже о вакцине?

Габриэль: Если бы мы работали над вакциной в нормальных условиях, это заняло бы годы. Но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты, которые позволяют нам прогрессировать с головокружительной скоростью. Начиная с этой недели, мы наладили европейскую платформу для обмена данными. Теперь, благодаря этой платформе, исследователи могут в режиме реального времени обмениваться информацией: будь то клинические данные, исследования белков или ДНК. Это позволяет нам утверждать, что мы можем обмениваться данными и прогрессировать ещё быстрее.

Гробе: Усиливаются разногласия из-за по приложений для смартфонов, отслеживающих людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Правительства хотят использовать их, чтобы обуздать пандемию, но критики опасаются нарушения законов о неприкосновенности частной жизни. Каково ваше мнение?

Габриэль: Один из первых уроков, которых преподал нам кризис, это то, что нам нужен общий европейский подход. Важно, чтобы государства-члены, используя различные средства, пытались преодолеть кризис, а не просто сидеть по своим углам. Мы чётко заявляем операторам сотовой связи: приложения должны быть ограничены во времени, в ходе кризиса данные нужно сделать анонимными для защиты конфиденциальности, при использования приложения необходима также прозрачность.

Гробе: Одна отрасль, особенно затронутая, - это искусство, развлечения и культурный сектор в целом с большим количеством самозанятых актеров, художников, музыкантов, кинооператоров и т. д. Что может сделать Европа, чтобы помочь им?

Габриэль: Мы четко даём им понять: мы здесь, чтобы вас поддержать. Во-первых, мы создали 30 структур, которые доступны государствам-членам, имеющим полную свободу в использовании их в сфере культуры. В то же время я говорю им: мы пройдём через всё это вместе! Во все времена именно благодаря культуре, мы находим дух, воображение и вдохновение, чтобы пережить трудные времена.