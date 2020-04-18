Дань уважения португальским врачам

Португальские полицейские отдали дань уважения медицинским работникам, посетив пятницу больницы Лиссабона. Полицейские в сопровождении духового оркестра прошли строем перед врачами в знак уважения к их тяжелому и опасному труду.
Португальские полицейские отдали дань уважения медицинским работникам, посетив пятницу больницы Лиссабона. Полицейские в сопровождении духового оркестра прошли строем перед врачами в знак уважения к их тяжелому и опасному труду.
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