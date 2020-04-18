Рок-концерт на карантинной дистанции

Кёльнская рок-группа ''Brings'', исполняющая песни на кёльнском диалекте, выступила с живым концертом в автокинотеатре, чтобы соблюсти карантинное правило о социальном дистанцировании. Все зрители и слушатели остались в пределах своих автомобилей, в каждом из котором разрешалось находится не более чем двум взрослым с одним ребенком. За соблюдением правил следили охранники. Происходящее на сцене можно было наблюдать на большом экране, а звук передавался в каждый автомобиль по выделенному беспроводному каналу.
Концерт посетили 250 автомобилей. Выручка от него будет передана работникам Кёльнского университетского госпиталя.
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