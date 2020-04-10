Продажа водки в России увеличилась на 31% за неделю

С началом карантина в России увеличилась продажа алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Nielsen Россия. "Темпы продаж алкоголя за эти семь дней впервые обогнали значения в продовольственных и непродовольственных категориях", - сообщил директор исследовательской компании по работе с ритейлом Константин Локтев.

Как отмечается в отчете, продажи водки в магазинах крупнейших розничных сетей России за неделю с 23 по 29 марта выросли на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году. На предыдущей неделе рост составлял 21%, а двумя неделями ранее - 10%.

Продажи виски за неделю 9-15 марта выросли на 19%, в период с 16 по 22 марта - на 33%, с 23 по 29 марта - на 47%. Продажи пива росли с начала марта на 15%, 14% и 25% в неделю. Объем проданных игристых вин увеличивался на 11%, 6% и 5% в неделю.

Компания связывает увеличение продаж с несколькими факторами. В первые недели ажиотажного спроса еще до призыва к изоляции большинство покупателей ориентировались на покупку товаров длительного хранения. Создав необходимые запасы, часть покупателей начала приобретать алкоголь - его продажи начали расти после объявления нерабочей недели.

Во-вторых, Локтев отмечает, что люди вынуждены покупать спиртное в магазинах из-за закрытия кафе и ресторанов. По мнению эксперта, на рост продаж повлиял и существующий запрет на продажу алкоголя онлайн.

Крупнейший по числу магазинов в России ритейлер "Магнит" сообщил, что согласен с выводами исследования. Представитель "Азбуки Вкуса" отметил, что продажи алкоголя, как крепкого, так и игристых и тихих вин, выросли в том числе из-за падения рубля и осложнения эпидемиологической ситуации в Европе, поскольку эти факторы могут повлиять на цену и наличие алкоголя в магазинах.

По мнению ритейлеров, на увеличение продаж могла повлиять и нехватка санитайзеров и антисептиков для рук, поскольку для дезинфекции вместо спирта люди используют водку.