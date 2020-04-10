"Зараза коронавирусная": с какими проблемами сталкиваются российские врачи?

В России в настоящее время всего несколько тысяч официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Чтобы справиться “с коронавирусной заразой” президент Владимир Путин, находящийся в изоляции, пообещал влить в систему здравоохранения десятки миллиардов рублей.

По всей стране строятся новые инфекционные больницы и разворачиваются полевые госпитали. При этом в социальных сетях все чаще слышны голоса медработников, обеспокоенных условиями труда и нехваткой средств индивидуальной защиты.

“Я ничего не знаю”

“Про то, что вообще существует какая-то коронавирусная инфекция я узнаю из СМИ, из Facebook, телевизора, интернета, но никак не на работе. На работе у нас не проводили никаких собраний, никаких совещаний”, - рассказала Euronews врач-онколог одного из крупных российских городов на юге страны Алина (имя изменено).

В первой декаде марта медсестра, работающая с Алиной, вернулась из Европы, и отказалась отправиться на карантин. Через несколько дней у врача появились симптомы ОРВИ: кашель и высокая температура, но на коронавирусную инфекцию ее проверять отказались. Тогда Алина обратилась в Минздрав и через несколько недель у нее взяли мазок.

Ты должен сам допытываться у руководства, что нужно делать в той или иной ситуации, и не всегда получаешь ответы, потому что они часто и сами не знают. Алина (имя изменено) врач

“Я врач, у меня есть показания, и я считаю, что мне необходим тест, поскольку я работаю с больными людьми, - подчеркнула она. - Я добивалась этого с 11 марта. А взяли у меня мазок 30-го”.

Алина работает в муниципальной многопрофильной больнице, которая обслуживает около 40 тысяч человек. “Люди, которые заражены коронавирусом, приходят именно к нам. Любое недомогание, симптомы простуды - человек обращается к терапевту. Все эти 40 тысяч, если что-то с ними происходит, обращаются сюда”, - сказала она.

Онкобольные, с которыми работает Алина, независимо от назначенного лечения страдают ослабленным иммунитетом и относятся к повышенной категории риска заражения любыми инфекционными заболеваниями. По ее словам, единственное средство индивидуальной защиты в ее распоряжении - обычные медицинские маски. Антибактериальные гели и другие СИЗ ей приходится покупать самой. "Халаты ты тоже должен носить домой и стирать их дома”, - сказала специалист.

По рекомендации Минздрава, пациенты с онкологическими заболеваниями должны находиться в строгой изоляции и обращаться к врачу только в случае острой необходимости.

"Ты должен сам допытываться у руководства, что нужно делать в той или иной ситуации, и не всегда получаешь ответы, потому что они часто и сами не знают, - сказала Алина. - Сейчас у нас ограничено передвижение людей. Кого мне можно принимать? Что я могу назначать? Я этого ничего не знаю! Все запрещено, кроме неотложной помощи. А что считать неотложной помощью? Я в онкологии работаю, у людей все - неотложная помощь”.

Есть ли риск итальянского сценария в России?

Власти утверждают, что эпидемия коронавируса нового типа в России сейчас развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во вторник глава глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ежедневный прирост пациентов с COVID-19 составляет порядка 20% и через 10-15 дней выйдет на "плато", стабильный прирост больных, который продержится до середины июня.

В Москве были ситуации, когда врачей отправляли на вызовы к инфицированным больным без соответствующего оборудования, без нормальных масок и костюмов. В России сейчас даже дефицит обычных марлевых масок, которые плохо защищают от вируса, а защитных костюмов действительно мало. Семен Гальперин "Лига защиты врачей"

"Раз прирост идет плавный, то и процент тяжелых случаев, а он всегда составляет 15-20% от общего числа случаев заболевших, в абсолютных цифрах позволяет справляться с ним и не является перегрузочным для системы здравоохранения", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

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По рекомендациям Роспотребнадзора, медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусной инфекцией должен быть обеспечен шапочками, противочумными халатами и респираторами. Правозащитники утверждают, что средств индивидуальной защиты критически не хватает.

“Нам поступают сообщения особенно из регионов, - рассказывает президент “Лиги защиты врачей” Семен Гальперин. - И в Москве были ситуации, когда врачей отправляли на вызовы к инфицированным больным без соответствующего оборудования, без нормальных масок и костюмов. В России сейчас даже дефицит обычных марлевых масок, которые плохо защищают от вируса, а защитных костюмов действительно мало”.

По словам профсоюзных деятелей, недостаток средств индивидуальной защиты может оказаться катастрофическим в борьбе с пандемией. “Медработники могут сами стать переносчиками вируса, и нередко таких отправляют на карантин или госпитализируют. Получается, что из рядов медработников выбывают кадры, которые должны были работать. Дополнительная нагрузка ложится на оставшихся”, - объяснил сопредседатель медицинского профсоюза “Действие” Андрей Коновал.

В этих условиях эксперты боятся итальянского сценария развития событий, где, по официальным данным, от COVID-19 уже скончались более 50 врачей. “Я считаю, что есть серьезные риски трагических потерь в рядах медработников, - подчеркнул Коновал. - Надо еще учитывать, что у нас большой процент пожилых, людей старшего возраста в составе медицинских сотрудников. Они входят в категорию риска, но их никто от работы не отстраняет”.

“Коронавирус выявляет системные проблемы”

Несколько лет назад в России началась так называемая “оптимизация” здравоохранения: передел советской системы, которую унаследовала страна, по западному образцу. Это означает сокращение числа стационарных - и более дорогих - больных и переход к амбулаторному лечению.

Коронавирус выявляет острые системные проблемы, которые накопились в российском здравоохранении за последние годы. Речь идет об огромном дефиците кадров, об огромных переработках, которые ложатся на медперсонал, о низких зарплатах. Андрей Коновал профсоюз "Действие"

По данным Росстата, с 2011 года число инфекционных коек в России сократилось больше, чем в два раза. С начала 2013 года по конец 2019 года количество младших медработников сократилось в 2,6 раза. Число инфекционистов – главных борцов с коронавирусной инфекцией - на 10% по сравнению с 2011 годом.

Счетная палата и медицинские неправительственные организации выступили с критикой принятых мер. Вице-премьер Татьяна Голикова не раз заявляла, что оптимизация была проведена "ужасно", и привела к "ухудшению качества медпомощи в регионах". По мнению Минздрава, именно оптимизация позволила сократить смертность и увеличить продолжительность жизни россиян.

В среду Владимир Путин сообщил, что российские власти выделили более 33 миллиардов рублей на развертывание коек для больных COVID-19, еще 13 миллиардов - на закупку техники, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи.

Медики, работающие с заразившимися коронавирусом, должны получить доплаты: врачи - 80 тысяч рублей, средний персонал - по 50 тысяч, младший персонал - по 25 тысяч рублей.

“Коронавирус выявляет острые системные проблемы, которые накопились в российском здравоохранении за последние годы. Речь идет об огромном дефиците кадров, об огромных переработках, которые ложатся на медперсонал, о низких зарплатах”, - сказал Коновал.

Дела против врачей

С начала пандемии в социальных сетях медицинские работники стали публиковать сообщения с жалобами на работодателей. По сообщениям правозащитников и СМИ, появились случаи вызова медработников в прокуратуру.

О давлении и угрозах сообщила реаниматолог-анестезиолог из города Калача-на-Дону Волгоградской области Татьяна Ревва. В марте профсоюз “Альянс врачей”, который связывают с оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал видеообращение Реввы, в котором она говорила об отсутствии средств защиты.

“Если вдруг на самом деле будет вспышка и появятся такие больные, а вдруг и тяжелые пациенты, то здесь начнется естественный отбор, потому что у нас 2,5 аппарата ИВЛ: у одного сломан компрессор, два заняты больными”, — сказала она в видео.

Главный врач больницы Олег Кумейко, по словам “Альянса врачей”, написал заявление в полицию, обвинив Ревву в распространении фейковой информации. Ревва рассказала Euronews, что после видеообращения в больнице появились некоторые СИЗ, но больница, по ее мнению, все еще не готова к эпидемии.

“В видеообращении я говорила, что у нас нет противочумных костюмов и респираторов, очков-экранов, - сказала она. - За неделю у нас появился многоразовый противочумный костюм, два одноразовых комплекта. У нас только два респиратора FFP-1. Это самая низкая защита, они не рекомендованы Роспотребнадзором”.

Ревва также сообщила о том, что ее вызвали в прокуратуру. Тем временем, 30 марта на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить Кумейко. Петицию подписали более тысячи человек. “Наши граждане прекрасно знают о той ситуация, которая творится в нашей стране. Многие люди, которые тут живут меня поддержали”, - сказала она.

Тем временем, волгоградский облздрав сообщил местным СМИ, что "ни в Калачевской ЦРБ, ни в других медучреждениях дефицита нет". О достаточном количестве средств защиты и аппаратов ИВЛ в больнице сообщил и главврач Кумейко.

The Associated Press

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали в Новгородской области главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Вместе с коллегами она везла в местную больницу медицинские средства, включая маски и перчатки.

На активистов был составлен протокол о несоблюдении режима самоизоляции и о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Сами члены профсоюза называют задержание нападением. “Анастасия отказалась давать объяснения - это ее право - и сотрудники полиции, в том числе в штатском, начали применять к ней силу", - сказал пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов.

Издание РБК сообщило, что в УМВД России по Новгородской области посчитали комментарии "преждевременными". В Новгородской области действует режим карантина. Жители могут выходить из дома только для походов в магазин, больницу, для выгула домашних животных не далее чем в 100 метрах от места проживания. Ранее Следственный комитет России инициировал доследственную проверку в отношении Васильевой, которую подозревают в распространении недостоверной информации о ситуации с коронавирусом.