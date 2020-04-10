Электрогидрофойл: подводное крыло на волне популярности

Это устройство похоже на доску для сёрфинга, но на самом деле это электрический гидрофойл — доска на подводных крыльях. Как на ней прокатиться?

В гавани Дубая наш журналист Джеймс О'Хаган встретился с основателем компании "Ибица Фойлз" Даниэлем Ван-Доореном, который в буквальном смысле поставил Джеймса на ноги в этом новом экстремальном спорте.

"Гидрофойл отличается крылом на нижней поверхности — это как крыло самолёта, которое поднимает тебя над водой и создаёт ощущение полёта",- объясняет Даниэль. "Пропеллер вот здесь, сзади. Нажимаешь на кнопку и разгоняешься до 45 километров в час над водой. Ощущения ни с чем не сравнимые — ты в прямом смысле летишь над водой!"